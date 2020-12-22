Вашингтон, , 04:28 — REGNUM В США за прошедшую неделю было выявлено рекордное с начала пандемии коронавируса число случаев заражения среди детей — 182 018. Об этом свидетельствуют данные американской академии педиатрии и ассоциации детских больниц.

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За две последние недели — с 3 по 17 декабря — рост числа заражений детей коронавирусом SARS-CoV-2 на территории США увеличился на 25%. А общее число случаев инфицирования детей превысило 1,8 млн и составляет около 12,3% от общего числа зарегистрированных в стране случаев.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики по стране и миру, на территории США было зафиксировано 18 011 449 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Число умерших среди пациентов с диагнозом COVID-19 достигло в стране 319 255.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 3 по 10 декабря в США выявили 178 823 случая заражения SARS-CoV-2 среди детей. Всего коронавирусом в стране заразились около 1,64 млн детей.

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