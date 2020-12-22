Панама, , 04:04 — REGNUM Власти Панамы распорядились временно закрыть въезд на территорию страны для прибывающих из Великобритании и Южно-Африканской Республики в связи с выявлением нового штамма коронавируса, сообщает пресс-служба панамского минздрава.

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«В связи с сообщениями о новом штамме COVID-19 принято решение временно приостановить с сегодняшнего дня въезд в страну тех, кто находился на постоянной основе или транзитом в Великобритании и ЮАР в течение последних 20 дней», — говорится в сообщении

Как сообщало ИА REGNUM, ранее въезд из ЮАР на свою территорию закрыли Нидерланды. Ограничения введены до 1 января, однако власти не исключают продления запрета в дальнейшем.

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