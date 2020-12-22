Москва, , 03:49 — REGNUM В России с 1 января 2021 года вступят в силу новые санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы магазинов и рынков, продающих пищевую продукцию. Соответствующее постановление Роспотребнадзора опубликовано на интернет-портале правовой информации.

По новым правилам будет запрещена продажа продуктов с истекшим сроком годности, а также товаров, на которые отсутствуют документы, устанавливающие соответствие с заявленным производителем.

«Пищевая продукция с истекшим сроком годности должна быть изъята из торгового зала и размещена отдельно от той, что предназначена для реализации потребителю», — говорится в правилах.

Запрет коснётся также негерметичных, деформированных консервных банок, продукции в таре, которая обладает «признаками бомбажа и микробиологической порчи», клубней картофеля с позеленением, повторно размороженной и замороженной продукции, яиц с загрязненной скорлупой, с пороками и дефектами.

Читайте также: В Роспотребнадзоре дали советы по выбору сладких новогодних подарков

Ранее Роспотребнадзор предупредил граждан об опасности отравления некоторыми продуктами питания, а также о заболеваниях, связанных с употреблением некачественной пищи.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор назвал продукты, которыми можно отравиться