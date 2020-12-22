Вашингтон, , 03:38 — REGNUM В США число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 18 млн человек. Это следует из данных, опубликованных 22 декабря американским университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики по стране и миру.

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По данным на 03:25 мск 22 декабря, на территории США было зафиксировано 18 006 061 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Число умерших среди пациентов с диагнозом COVID-19 достигло в стране 319 190. По степени распространения SARS-CoV-2 США находятся на первом месте. Второе и третье — у Индии и Бразилии.

В США самыми пострадавшими от коронавируса являются штаты Калифорния (1 907 483 инфицированных, 22 738 умерших), Техас (1 602 988, 25 928) и Флорида (1 212 581, 20 680).

Всего в мире в настоящее время подтверждено 77 296 617 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли 1 700 932 человека с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трампзаявил, что распространение в стране вакцины от коронавируса производства компании Moderna идёт успешно.

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