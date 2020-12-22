Чунцин, Китай, , 03:33 — REGNUM Старейшая в мире панда, живущая в неволе Синьсин скончалась в зоопарке города Чунцина на юго-западе Китая 8 декабря в возрасте 38 лет, сообщает 21 декабря агентство Синьхуа.

У Синьсин начали проявляться симптомы сонливости и потери аппетита еще 21 октября. Ее состояние быстро ухудшилось в течение следующих нескольких дней, и у нее появились одышка, кашель, вздутие живота и проблемы с дефекацией, сообщили в зоопарке.

Эксперты из нескольких медицинских учреждений, включая Китайский центр охраны и исследований гигантской панды, приложили все усилия, чтобы спасти ее, но в конце концов она скончалась в полдень 8 декабря.

Патологоанатомический анализ показал, что старость и полиорганная недостаточность вызвали нарушение пищеварения и гипопротеинемию в организме млекопитающего. Это привело к инфекции в пищеварительном и дыхательном трактах и дальнейшей смерти.

Синьсин родилась в 1982 году в дикой природе уезда Баосин провинции Сычуань, где в свое время французский католический священник, биолог и ботаник Арман Давид открыл этот вид в 1869 году. Ее возраст был эквивалентен более чем 110 человеческим годам.

По приезду в зоопарк Чунцина, ей было около 1 года. К концу прошлого года животное стало матриархом огромной семьи из более чем 150 панд. Ее потомство распространено по всему Китаю и в других странах и регионах, включая Соединенные Штаты, Канаду и Японию.