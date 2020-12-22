Омск, , 03:26 — REGNUM Новогодний туристический маршрут откроют в Омске 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

В праздничный маршрут войдут сквер имени Дзержинского, улица Музейная, Воскресенский сквер, Выставочный сквер, а также историко-культурный комплекс «Омская крепость».

В сквере имени Дзержинского для горожан подготовили проект «Омские новогодние истории». Всего подготовлено 55 историй.

Пространство улицы Музейной будет оформлено в стиле сказки «Двенадцать месяцев». В Воскресенском сквере разместится инсталляция «Горящее сердце».

Эпицентром новогоднего маршрута станет Омская крепость. Здесь уже установлена светящаяся ёлка с бантом. На территории комплекса залит каток. В настоящее время на территории комплекса делают горки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в преддверии Нового года усилен контроль за соблюдением требований по профилактике распространения коронавируса.

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