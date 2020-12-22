Абакан, , 03:16 — REGNUM По состоянию на 21 декабря в Хакасии подтверждено 1264 случая заражения коронавирусом среди детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Всего в Хакасии выявлено 15 843 носителя коронавируса. Выздоровели 12 479 человек — это 78,8% от числа выявленных носителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за весь период пандемии скончались 165 человек с диагнозом COVID-19.

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