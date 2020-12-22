Тегеран, , 08:24 — REGNUM В Иране 191 человек скончался в результате заражению коронавирусной инфекцией (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 53 816, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 декабря.

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Садат Лари отметила, что с учётом 191 новой жертвы их общее число по стране возросло до 53 816. «За последние 24 часа было обнаружено около 6151 нового случая заражения COVID-19, при этом 9914 человек госпитализированы», — подчеркнула она.

Садат Лари также заявила, что 894 366 пациентов из общего числа 1 164 535 заразившихся выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 5519 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она отметила, что на данный момент в Иране было проведено 7 097 556 обследований на выявление случаев заражения.