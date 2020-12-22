Копенгаген, , 02:51 — REGNUM Проект закона, предусматривающего запрет на разведение норок в Дании до 31 декабря 2021 года поддержал датский парламент, сообщает агентство Ritzau.

Ожидается, что из-за этого вся отрасль выращивания указанных животных в стране исчезнет. Королевство было одним из мировых лидеров в сфере разведения норок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дании объявили о решении уничтожить всех норок на зверофермах после случаев заражения среди них мутировавшей формой коронавируса SARS-CoV-2.

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