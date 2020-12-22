Монтевидео, , 02:48 — REGNUM Власти Уругвая ввели новые ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба уругвайского правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Сообщается, что страна полностью закроет границы с другими государствами. При этом ранее на территорию Уругвая разрешено было возвращаться гражданам страны, однако теперь въезд будет запрещен и для них. Также на границе разместят около 500 военнослужащих для обеспечения контроля.

Кроме того, в Уругвае запретят жителям собираться. Ограничения будут действовать до 10 января 2021 года, однако не исключена и возможность их продления.

По последним данным, в Уругвае выявили 13 048 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 119 человек.