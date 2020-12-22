Каир, , 02:35 — REGNUM Новая быстрая разновидность коронавируса SARS-CoV-2, выявленная в ряде стран мира, уже находится в Египте. Об этом заявил представитель комитета по борьбе с коронавирусом при египетском минздраве Мухаммед ан-Нади, сообщает газета Egypt Independent.

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Чиновник считает, что указанный тип возбудителя мог быстро распространится до Африки, поскольку прошло достаточное количество времени после его обнаружения.

Напомним, ранее глава комитета по борьбе с коронавирусом в Египте Хусам Хосни заявил, что на египетской территории нет нового штамма SARS-CoV-2.

21 декабря стало известно, что случаи заражения новой формой коронавируса, впервые зафиксированной в Великобритании, подтверждены также в Дании, Австралии и Нидерландах.

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