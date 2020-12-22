Красноярск, , 02:17 — REGNUM Во вторник, 22 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −14… −12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:10 на Театральной площади было — 12 °C.

Ночью с 22 на 23 декабря ожидается до — 22 °C, небольшой снег.

Скорость юго-западного, западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 739 мм рт. ст.

В среду, 23 декабря, в Красноярске до — 17 °C днём и около — 29 °C ночью, небольшой кратковременный снег.

В четверг, 24 декабря, в Красноярске ожидается до — 17 °C днём. Ночью — до — 22 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 22 декабря в центральных и южных районах Красноярского края ожидается юго-западный ветер на порывах до 15−18 м/с, снег, метель.