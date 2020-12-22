Чжэнчжоу, Китай, , 02:14 — REGNUM Зараженная новым коронавирусом партия импортной говядины была выявлена в уезде Чжунму центральной китайской провинции Хэнань, сообщает 21 декабря агентство Синьхуа.

Партия говядины весом 49,48 тоны была импортирована в страну из Аргентины и ввезена в уезд из восточного китайского порта Циндао, сообщили в штаб-квартире по профилактике и контролю за эпидемиями столицы провинции города Чжэнчжоу.

Другие пробы, снятые с внутренних стен грузового контейнера, в котором перевозилась говядина, также дали позитивный результат. Вся продукция была опечатала, помещения, транспортные средства и контейнеры были продезинфицированы, а продукты не попали на рынок.