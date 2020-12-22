Амстердам, , 02:10 — REGNUM Власти Нидерландов приостановили авиасообщение с Южно-Африканской Республикой в связи с появлением нового штамма коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба нидерландского МИД.

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Таким образом Нидерланды пытаются предотвратить завоз нового штамма COVID-19 в страну из-за рубежа. Ограничения на авиаперелеты из ЮАР будут действовать до 1 января, однако не исключено продление запрета в дальнейшем. При этом грузовые перевозки и обмен медицинским персоналом будет осуществляться в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в ЮАР подтвердили выявление нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. При этом ученые пока не могут охарактеризовать новую разновидность инфекции. Они утверждают, что новый штамм является более агрессивным.

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