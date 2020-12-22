Брюссель, , 02:04 — REGNUM В Бельгии вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 стартует 28 декабря с домов престарелых. Об этом 21 декабря сообщает министерство здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

«Вакцинация в домах престарелых начнётся 28 декабря с использованием вакцины BioNTech — Pfizer», — говорится в сообщении министерства.

Вакцина, которая будет использоваться на территории королевства, производится на фармацевтическом предприятии в городе Антверпене.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение вакцины от COVID-19 совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech.

Читайте также: «Больной человек Европы» — десятки стран запретили въезд из Британии

Читайте ранее в этом сюжете: Европейское агентство по лекарствам одобрило вакцину от Pfizer