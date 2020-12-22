Вашингтон, , 01:57 — REGNUM Первую дозу вакцины компаний Pfizer и BioNTech от COVID-19 ввели кандидату в президенты США, демократу Джо Байдену, передает телеканал CNN.

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Претендент на пост главы Белого дома принял участие в вакцинации публично. Мероприятие прошло в клинике в городе Ньюарк в штате Делавэр.

При этом Байден после прививки похвалил государственную программу «Операция невероятная скорость», разработанную администрацией действующего президента США Дональда Трампа и нацеленную на разработку и распространение вакцины против коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Дональд Трамп написал в своем Twitter о том, что не будет делать прививку от COVID-19 в ближайшее время. Президент пояснил, что работающие в Белом доме, должны вакцинироваться позднее других, если нет особой необходимости.

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