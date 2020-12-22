Бразилиа, , 01:27 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 7 263 619. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте.

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За сутки в стране выявили еще 25 019 фактов инфицирования, а также 527 летальных исходов осложнений при COVID-19. С начала пандемии в стране был зарегистрирован 187 291 умерший от этого заболевания. При этом 6 286 980 пациентов смогли излечиться от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу заявил, что в Бразилии разрабатываются шесть вариантов вакцины от COVID-19.

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