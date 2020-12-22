Загреб, , 02:10 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 4 614 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 766 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 80 человека скончалось. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 16 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

К аппаратам-ИВЛ подключено 294 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 16 105.

В Хорватии 195 728 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.