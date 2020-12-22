Любляна, , 02:11 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1 446 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 39 человек скончалось. 202 человека находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 21 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Правительство Словении временно смягчило некоторые ограничения 19 декабря, но только на короткое время во время рождественских и новогодних праздников и при условии, что в ближайшие дни эпидемиологическая ситуация не ухудшится.

В Словении около 106 292 человека заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано около 2 353 смертельных случая.