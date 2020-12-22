Подгорица, , 00:59 — REGNUM Правительство Черногории ввело запрет на проведение новогодних торжеств из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекции в стране, сообщает пресс-служба черногорского минздрава.

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Согласно новым правилам, с 22 декабря по 11 января 2021 года в стране будет запрещено проводить торжества в кафе и гостиницах, собираться в загородных домах и перемещаться между городами. Отмечается, что эти меры введены для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

При этом в Черногории в настоящее время числится 9 158 активных случаев заболевания COVID-19. При этом уже выздоровел 34 181 пациента. Жертвами болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, в республике стали 630 человек.