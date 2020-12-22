Белград, , 01:31 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 13 590 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 3 685 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 47 человек скончался. К аппаратам-ИВЛ подключено 330 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 21 декабря.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 303 747, а количество смертельных случаев выросло до 2 733 человек.

Правительство Республики Сербии 21 декабря приняло последние меры, предложенные кризисным штабом по защите здоровья населения от инфекционных заболеваний COVID-19, которые предполагают продление рабочего времени объектов общественного питания и сферы услуг.