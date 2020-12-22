Курган, , 00:46 — REGNUM В Курганской области 86% изъятых наркотиков имели растительное происхождение. Об этом на заседании антинаркотической комиссии в правительстве региона сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Зауралью Роман Колпаков.

«Необходимо активно бороться с дикой коноплёй, произрастающей на больших площадях. Однако не все муниципалитеты в этом году выделили средства на эту борьбу», — отметил Колпаков.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков указал на необходимость усиления информационно-профилактической антинаркотической работы с молодёжью и социальной рекламы, а также здоровых сил активной общественности, чтоб «земля под ногами горела у наркоторговцев».