Лондон, , 00:45 — REGNUM Перегрузка транспортной системы, вызванная ситуацией с новым быстрым штаммом SARS-CoV-2, заставила почту Великобритании приостановить примем посылок и писем, отправляемых в ЕС, сообщается на сайте королевской почтовой службы.

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Исключение сделано только для отправлений в Ирландию. Отмечается, что уже поступившие письма и посылки продолжат обрабатываться в нормальном режиме. Доставка в такие страны, как Канада и Турция, замедлится из-за уменьшения количества авиарейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса передаётся быстрее, чем более ранний вариант.

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