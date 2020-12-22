Нейпьидо, , 00:40 — REGNUM В Мьянме за прошедшие сутки скончались 22 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Мьянме достигло 2465. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 848 инфицированных SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Мьянме подтвердили 116 982 случая заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что к настоящему времени в Мьянме выздоровели 96 685 пациентов, их уже выписали из медучреждений. Также в стране провели более 1,61 млн тестов на выявление инфекции.