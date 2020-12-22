Любляна, , 01:32 — REGNUM Во время предстоящих рождественско-новогодних праздников в Словении правительство 21 декабря приняло решение запретить продажу и использование пиротехнических средств, но ассоциация по защите животных предложила полный запрет, что поддержали некоторые словенские политики. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Кинологическая ассоциация «Моя собака» высоко оценила решение правительства и отметила, что этот и следующий год могут стать решающими в процессе осознания пагубных последствий использования пиротехники «для окружающей среды, людей и животных».

«Возможно, так мы сможем отказаться от пиротехники навсегда», — подчеркнули представители ассоциации.