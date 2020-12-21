Торонто, Канада, 21 декабря 2020, 23:37 — REGNUM Власти канадской провинции Онтарио вводят «частичный карантин» перед наступлением рождественских праздников, 21 декабря сообщает агентство Associated Press.
Ограничения, которые коснутся предприятий торговли и общепита, будут действовать во всей провинции с 26 декабря до 9 января, в крупных городах и прилегающих районах — до 23 января.
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