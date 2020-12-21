Торонто, Канада, , 23:37 — REGNUM Власти канадской провинции Онтарио вводят «частичный карантин» перед наступлением рождественских праздников, 21 декабря сообщает агентство Associated Press.

«На карту поставлены тысячи жизней. Если мы не примем меры прямо сейчас, последствия будут катастрофическими» , — заявил журналистам премьер-министр Онтарио Даг Форд.

Ограничения, которые коснутся предприятий торговли и общепита, будут действовать во всей провинции с 26 декабря до 9 января, в крупных городах и прилегающих районах — до 23 января.

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