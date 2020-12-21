Саранск, , 23:36 — REGNUM В Мордовии работает единая телефонная горячая линия, на которой оказывают помощь по всем вопросам, связанным с заражением коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Уже сейчас по номеру 122 в республике можно вызвать врача, получить телемедицинскую консультацию. Линия работает ежедневно по будням с 9:00 до 18:00 по местному времени.

По промокоду MORDOVIA можно получить телемедицинскую консультацию в бесплатном мобильном приложении «Цифровая клиника».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 декабря в республике выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 88 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в республике подтверждено 15 528 заражений коронавирусом.