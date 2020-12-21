Ватикан, , 23:18 — REGNUM Нынешнее Рождество пройдет в период пандемии, санитарного, экономического и социального кризиса, заявил в понедельник, 21 декабря, папа римский Франциск.

Папа Франциск I Long Thiên

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Коронавирус стал реальностью, которую переживают все люди в мире без исключения, что меняет недавнюю ситуацию, отметил глава Католической церкви.

Коронавирус и вызванный им кризис — это испытание, но одновременно и возможность для обращения в Богу и восстановления собственной идентичности, добавил Франциск.