Берлин, 21 декабря 2020, 23:17 — REGNUM Правительство Германии планирует начать массовую вакцинацию от коронавируса 27 декабря, сообщил журналистам министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан.
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Спан приветствовал одобрение вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech, Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). С 27 декабря по 31 января в Германии планирую вакцинировать около четырех миллионов человек.
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