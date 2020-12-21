Берлин, , 23:17 — REGNUM Правительство Германии планирует начать массовую вакцинацию от коронавируса 27 декабря, сообщил журналистам министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Спан приветствовал одобрение вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech, Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). С 27 декабря по 31 января в Германии планирую вакцинировать около четырех миллионов человек.

«Вакцинация открывает нам выход из кризиса. И мы делаем все возможное, чтобы идти по этому пути как можно быстрее» , — заявил министр здравоохранения.

Читайте также: Европейское агентство по лекарствам одобрило вакцину от Pfizer