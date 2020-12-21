Тирана, , 23:28 — REGNUM В понедельник, 21 декабря, в результате исследования 1908 образцов в Албании выявили ещё 422 случаев заражения коронавирусом. Ещё 631 человек был признан излечившимся.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 53 425 случаев заражения коронавирусом. 28 752 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1098 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

За прошедшие сутки в стране умерли 10 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходит 23 575 человек, из них более половины — 12 865 — в Тиране, при этом число активных случаев неуклонно возрастает уже третий месяц. На стационарном лечении находятся 379 пациентов, их них 9 подключены к аппаратам ИВЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявили 538 носителей коронавируса