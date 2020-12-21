Париж, , 22:59 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 60 900 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 354 пациента. Об этом в понедельник, 21 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 5797 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,479 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил информацию о начале вакцинации от SARS-CoV-2 в стране «сразу после Рождества».

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