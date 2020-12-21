Париж, , 22:48 — REGNUM Девять случаев заболевания вирусом SARS-CoV-2 из десяти во Франции оставались не выявленными с мая 2020 года. Об этом свидетельствует исследование опубликованное в научно-исследовательском журнале Nature в понедельник, 21 декабря.

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После окончания первого «антикоронавирусного» карантина во Франции «способность тестов выявлять SARS-CoV-2 осталась недостаточной», и «она стремительно снижается с развитием пандемии». Это «неэффективное выявление случаев заражения негативно влияет на борьбу Франции с пандемией», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что у президента страны Эммануэля Макрона «сохраняются симптомы» вируса SARS-CoV-2, но «его состояние стабильно».

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