Сыктывкар, , 22:18 — REGNUM С начала пандемии в Коми выявили более четырех тысяч нарушителей масочного режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве юстиции.

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По данным ведомства, больше всего протоколов составлено в Сыктывкаре, где к административной ответственности привлечены уже более 2,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми за последние сутки COVID-19 диагностировали у 282 человек. Обще число носителей коронавируса с начала пандемии в республике увеличилось до 27 508.