Женева, Швейцария, , 22:18 — REGNUM Доказательств версии, что заболевание, вызванное новым штаммом SARS-CoV-2, протекает тяжелее, чем все остальные, у ВОЗ нет, сообщила 21 декабря журналистам эксперт всемирной организации Мария ван Керкхове.

ван Керкхове «На данный момент нет никаких доказательств того, что есть какое-либо увеличение тяжести, связанное с этим заболеванием».

Эксперт ВОЗ пояснила, что и от этого штамма действуют те же меры защиты, что и от предыдущих.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам ван Керкхове, новый штамм SARS-CoV-2 распространяется быстрее тех, что уже известны.

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