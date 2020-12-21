Женева, Швейцария, 21 декабря 2020, 22:18 — REGNUM Доказательств версии, что заболевание, вызванное новым штаммом SARS-CoV-2, протекает тяжелее, чем все остальные, у ВОЗ нет, сообщила 21 декабря журналистам эксперт всемирной организации Мария ван Керкхове.
Эксперт ВОЗ пояснила, что и от этого штамма действуют те же меры защиты, что и от предыдущих.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам ван Керкхове, новый штамм SARS-CoV-2 распространяется быстрее тех, что уже известны.
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