Донецк, 21 декабря 2020, 21:55 — REGNUM Киев не предоставлял списки лиц для ранее запланированного обмена пленными с ДНР. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило 21 декабря Донецкое агентство новостей.
Морозова опровергла слова главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президента Украины Леонида Кравчука, который заявил, что Киев ранее якобы передал список из 11 фамилий.
Она отметила, что ДНР сможет сформировать список для обмена пленными, только имея информацию о людях, которые удерживаются Украиной.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики обстреляли посёлок шахты 6/7 из миномётов калибра 82 и 120 мм.
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