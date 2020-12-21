Донецк, , 21:55 — REGNUM Киев не предоставлял списки лиц для ранее запланированного обмена пленными с ДНР. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило 21 декабря Донецкое агентство новостей.

Морозова опровергла слова главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президента Украины Леонида Кравчука, который заявил, что Киев ранее якобы передал список из 11 фамилий.

«Читая подобные высказывания, складывается впечатление, что члены украинской делегации живут в какой-то своей, параллельной и не слишком здоровой реальности… Первое. Никаких списков на обмен от украинской стороны ни месяц, ни неделю, ни день назад мы не получали. Второе. На данный момент мы разыскиваем на территории Украины 103 человека и регулярно направляем нашим визави запросы с целью получения сведений об этих людях», — сказала уполномоченный по правам человека в ДНР.

Она отметила, что ДНР сможет сформировать список для обмена пленными, только имея информацию о людях, которые удерживаются Украиной.

«Украина всячески уклоняется от выполнения обязательств по реализации комплекса мер. В результате переговорный процесс на Минской площадке сегодня заблокирован по всем ключевым направлениям, включая и обмен удерживаемыми лицами», — подчеркнула Морозова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики обстреляли посёлок шахты 6/7 из миномётов калибра 82 и 120 мм.

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