Анкара, 21 декабря 2020, 21:46 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 196 110 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 19 103 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 256 человек скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 21 декабря.
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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 043 704, смертельных случаев — до 18 351.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 21 декабря заявил:
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