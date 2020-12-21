Анкара, , 21:46 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 196 110 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 19 103 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 256 человек скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 21 декабря.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 043 704, смертельных случаев — до 18 351.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 21 декабря заявил:

«Сегодня в больницы было принято 3 412 новых пациентов. У нас снижается количество активных случаев заражения и пациентов с осложнениями. Заполняемость палат, отделений интенсивной терапии и аппаратов ИВЛ продолжают снижаться. Всё это результат строго соблюдения ограничений нашими гражданами».

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