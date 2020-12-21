Тюмень, , 21:23 — REGNUM Жители тюменского посёлка Винзили добились с помощью прокуратуры подвоза детей в школу на автобусе. Об этом сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу.

Администрация посёлка Винзили посчитала, что два километра до школы местные дети могут пройти пешком, и надобность в школьном автобусе отсутствует. Прокурорская проверка показала, что пешеходный маршрут для 92 учащихся начальных классов до учебного заведения крайне небезопасен, так как проходит по плохо освещённой, необорудованной тротуарами автомобильной дороге через железнодорожный переезд.

В итоге, управление Генпрокуратуры по УФО внесло представление губернатору Тюменской области Александру Моору организовать подвоз к школам детей из Винзилей.

Кроме того, во время прокурорской проверки были выявлены нарушения, связанные с организацией техобслуживания школьных автобусов, отсутствием паспортов дорожной безопасности в учебных учреждениях, а также несоответствие нормативам улично-дорожной сети вблизи школ. Виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, возбуждено уголовное дело по ч. 1, ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).