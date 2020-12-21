Брюссель, 21 декабря 2020, 21:19 — REGNUM Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение вакцины от COVID-19 совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech, 21 декабря сообщает агентство Reuters.
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После решения EMA применение вакцины от коронавируса должно быть одобрено Еврокомиссией. Это может произойти в ближайшие часы.
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