Брюссель, , 21:19 — REGNUM Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение вакцины от COVID-19 совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech, 21 декабря сообщает агентство Reuters.

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После решения EMA применение вакцины от коронавируса должно быть одобрено Еврокомиссией. Это может произойти в ближайшие часы.

«Теперь мы будем действовать быстро. Я ожидаю решения Европейской комиссии к вечеру» , — написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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