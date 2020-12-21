Санкт-Петербург, , 21:15 — REGNUM За январь-октябрь 2020 года смертность в Санкт-Петербурге, из расчета на 1000 человек населения, увеличилась на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а рождаемость уменьшилась на 6,4%. Сочетание этих двух процессов привело к тому, что естественная убыль населения Северной столицы увеличилась в 25 раз. Такие данные 21 декабря обнародовал Петростат.

За первые 10 месяцев 2020 года в Петербурге родилось 46 384 младенца, что на 3139 человек меньше, чем за тот же период год назад. Умер в январе-октябре 2020 года в Петербурге 57 641 человек, это на 7988 человек больше, чем в те же месяцы 2019 года. За январь-октябрь 2020 года смертность превысила рождаемость на 24,3%.

Естественная убыль населения Петербурга, составившая в январе-октябре 2019 года всего 130 человек, в 2020 году возросла до 11 257 человек. При пересчете на 100 тыс. населения эти цифры составляют, соответственно, минус 0,1% и минус 2,5%, то есть, убыль в процентном отношении возросла ровно в 25 раз.

«По предварительной оценке численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 ноября 2020 года составила 5381,9 тыс. человек и с начала года уменьшилась на 16,2 тыс. человек или на 0,3%, — говорится в отчете Петростата. — Уменьшение численности населения в январе-октябре 2020 года произошло из-за естественной убыли и миграционного оттока населения. При этом естественная убыль составила 69% общей убыли населения».

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