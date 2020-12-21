Лондон, , 20:46 — REGNUM За минувшие сутки в Британии выявлено более 33 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 21 декабря минздрав страны.

В частности, зарегистрировано 33 364 случая заражения. За последние 24 часа в Британии умерли 215 человек с диагнозом COVID-19.

С учетом этих данных, с начала пандемии в Британии заразились коронавирусом 2 073 511 человек, из которых умерли 67 616.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии заявляют о появлении новой разновидности коронавируса, ряд европейских стран уже приостановили транспортное сообщение с Соединенным королевством.

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