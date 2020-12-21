Вашингтон, 21 декабря 2020, 20:31 — REGNUM На территории американского штата Коннектикут началась вакцинация населения антикоронавирусным препаратом, произведенным компанией Moderna, сообщает 21 декабря компания Hartford HealthCare на странице компании в Facebook.
Компания ведет трансляцию с мест вакцинации медицинских работников.
По утверждению компании, первая партия вакцины была получена утром 21 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на чрезвычайное использование вакцины от Modernа. Также разрешено чрезвычайное применение вакцин от Pfizer Inc и ее немецкого партнера BioNTech SE.
Напомним, ранее компании Moderna и Pfizer официально заявили, что не будут нести ответственность за побочные эффекты, вызванные применением их вакцин.
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