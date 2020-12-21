Вашингтон, , 20:31 — REGNUM На территории американского штата Коннектикут началась вакцинация населения антикоронавирусным препаратом, произведенным компанией Moderna, сообщает 21 декабря компания Hartford HealthCare на странице компании в Facebook.

Компания ведет трансляцию с мест вакцинации медицинских работников.

По утверждению компании, первая партия вакцины была получена утром 21 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на чрезвычайное использование вакцины от Modernа. Также разрешено чрезвычайное применение вакцин от Pfizer Inc и ее немецкого партнера BioNTech SE.

Напомним, ранее компании Moderna и Pfizer официально заявили, что не будут нести ответственность за побочные эффекты, вызванные применением их вакцин.

Читайте ранее в этом сюжете: Испания и Португалия закрывают транспортное сообщение с Британией