Москва, , 20:16 — REGNUM Сотрудникам СМИ начала приходить рассылка через SMS и в личный кабинет на портале Mos.ru с приглашением на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает ИА REGNUM.

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«Вы работаете в сфере СМИ и имеете первоочередное право на бесплатную вакцинацию от COVID-19. Запишитесь на mos.ru. Вакцинация возможна только при предъявлении справки с места работы», — говорится в сообщении в личном кабинете на Mos.ru.

Аналогичная рассылка происходит и по SMS от абонента DIT_MOS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Москвы объявили о расширении списка лиц, которых допускают до первоочередного права вакцинации от коронавируса. С 21 декабря 2020 года в список вошли работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ.