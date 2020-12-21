Мадрид, , 20:05 — REGNUM Власти Испании решили заморозить авиасообщение с Британией из-за заявлений о новой разновидности коронавируса, сообщает 21 декабря The Guardian.

По утверждению издания, это решение было принято Мадридом совместно с властями Португалии, и оно также коснется мер контроля на границе с Гибралтаром.

Ранее о прекращении приема авиарейсов из Британии объявили Чехия и Канада.

По данным европейских СМИ, остановка транспортного сообщения с Британией вызвана опасениями занести в эти страны новую разновидность коронавируса, о которой ранее объявили британские ученые и власти.

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