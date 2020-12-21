Москва, , 19:57 — REGNUM Все выявленные на сегодняшний день мутации коронавируса SARS-CoV-2 не оказали существенного влияния на развитие пандемии. Об этом заявил 21 декабря заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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"Все мутации, а их было порядка 3% в геноме коронавируса, либо не закрепились, либо не имеют значения для распространения инфекции, а самое главное — осложнения течения заболевания», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению специалиста Роспотребнадзора, выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса является лишь «очередной мутацией, которая имеет нейтральный характер и прежде всего эпидемиологическое значение, для того чтобы служить в качестве маркера за распространением того или иного штамма».

«Все РНК геномные вирусы, для того чтобы выжить и закрепиться в популяции человечества, должны мутировать», — пояснил он.

Как передавало ИА REGNUM, после обнаружения в Великобритании новой разновидности коронавирусной инфекции целый ряд стран приостановил авиасообщение с Соединённым Королевством. Об аналогичном решении сегодня объявила и российская сторона.