Тюмень, , 19:40 — REGNUM В Тюменской области сирота из многодетной семьи лишился дома, пока служил в армии. Прокуратура региона разбирается в запутанном деле, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сложная история потери дома опубликована в газете «Тюменская область сегодня». Суть в том, что пока ныне 30-летний Зумрад Ш. служил в армии, его дом был продан за 10 тысяч рублей.

В администрации Вагайского района пояснили, когда Зумраду было 17 лет, его мать скончалась. Отец на тот момент был лишён родительских прав. Зумрада и его младшую сестру оправили к родственникам в деревню Сулемени. Две старшие сестры были совершеннолетними и в опеке не нуждались.

Отец скончался через два года после смерти матери. И администрация Вагайского района закрепила дом за Зумрадом. Сам дом был на балансе леспромхоза. После смерти отца он оказался заброшен. Одна из старших сестёр в 2012 году якобы продала дом некой женщине за 10 тыс. рублей на основании устной договорённости. Далее идёт череда определений принадлежности дома.

«Как бы то ни было, правда на стороне Зумрада. Как только он официально заявит о своих правах — через суд он вернет себе дом», — сообщил изданию первый заместитель главы Вагайского района Александр Сафрыгин.

В департаменте социального развития Тюменской области подтвердили, что право пользования жилым помещением остаётся за Зумрадом. В списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, он не состоит, с соответствующим заявлением до 23-летнего возраста не обращался.

На данный момент сотрудники СУ СКР по Тюменской области проводят проверку, анализируя цепочку событий. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.