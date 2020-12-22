Москва, , 00:01 — REGNUM Сообщение представителей федерального оперштаба о том, что с 22 декабря вступает в силу недельный запрет на авиасообщение между Россией и Великобританией, вызвало реакцию среди интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 21 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Ну вот! Я только в гости к королеве собралась!», — шутит пользователь Мария.

Ряд пользователей встретил данную новость с юмором. Некоторые граждане задумались о том, как теперь себя будут чувствовать представители российской элиты, имеющие интересную жизнь на туманном Альбионе.

«Нет! Там же дети, семьи наших главных коррупционеров, воров, проходимцев, бездельников и шарлатанов. Сердца у оперативного штаба нет!», — считает Денис С.

Другие же восприняли ситуацию более серьёзно. Граждане отметили, что видят ситуацию с пандемией коронавируса на территорию Европы намного более жёсткой, нежели в России. В связи с эти, уверены люди, решение руководства нашей страны, прекратить авиасообщение с Великобританией, является правильным.

«У европейцев сейчас эпидемиологическая ситуация пожёстче. Новый штамм коронавируса показывает ещё большую угрозу, с точки зрения распространения. А значит, решение наших властей о прекращении авиасообщения может предотвратить новую вспышку в нашей стране. Мы были одними из первых, кто в начале пандемии пошёл на такую жёсткую меру, как приостановка авиасообщения (тогда с Китаем). Жизнь доказала здравый смысл такой меры», — пишет Роберт А.

Нашлись и те, кто не нашёл смысла в подобном запрете. Граждане указали на то, что сейчас мало кто из граждан России имеет возможность отправиться в Великобританию с туристическими целями.

«А смысл? Граждане РФ в Великобританию не ездят — дороговато. А тот, кому недорого, на частных самолётах, как летали в первую волну, так и сейчас летать будут. К чему цирк? Непонятно. Опять запугивают и вгоняют в стресс людей? Мы видим последствия карантина и постоянного стресса во вторую волну, иммунитет от этих мер упал и люди болеют более массово», — написал пользователь «Н».

Напомним, 21 декабря представители федерального оперштаба заявили о том, что с 22 декабря вступает в силу недельный запрет на авиасообщение между Россией и Великобританией.