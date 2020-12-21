Москва, , 23:36 — REGNUM Заявление депутата Государственной думы России от партии «Справедливая Россия» Олега Шеина о планах по разработке законопроекта о зарплатах родителей, который будет предусматривать ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте до 18 лет, вызвало споры в интернете. Граждане выразили своё мнение 21 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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»У них был шанс поднять демографию, когда люди 80-х годов рождения входили в сознательный возраст. Надо было им тогда всё дать, и рожали бы они тогда не по одному ребёнку, а по двое. Сейчас-то уже рожают те, кто в 90-х родился и в начале нулевых, а их не так уж и много. Да и ценности у них уже не традиционные», — пишет пользователь под псевдонимом «Хрюша Хрю».

Многие граждане поприветствовали решение депутатов рассмотреть возможность появления в России подобной формы помощи для российских семей. Граждане уверены, что эта инициатива способна улучшить демографические показатели в стране.

«Всегда хорошо, когда доходы страны идут напрямую гражданам. Кто с этим будет спорить? И опять же, эксперты говорят о том, что в других странах такая практика существует, и она вполне оправдана. Уж не знаю, как в Госдуме отреагируют на это, но лично я бы поддержала такое предложение. Потому что главный капитал страны — это люди, в частности дети. А это их благосостояние, образование, в будущем это касается государства напрямую. Может, ситуация с пандемией, наконец, подсказала правильный путь, на который давно пора было перейти», — поделилась мнением Милана К.

Но некоторые пользователи не встретили данную новость с абсолютной радостью. Они отметили, что финансирование семей ещё не означает качество тех детей, которые в них растут. Люди считают, что детей необходимо обеспечит всеми необходимыми социальными условиями, которые будут предоставляться им бесплатно.

«Все эти выплаты увеличивают количество детей, а не их качество. Самое правильное решение проблемы демографии — это сделать детям всё бесплатно: детсады, кружки, формы для спорта, питание, проезд, школьная форма, учебники, портфель и т.д. Вплоть до одежды и обуви. Родителям — ни копейки денег на руки! Тогда у нас вырастут желанные, здоровые дети в нормальных семьях. Но этого кому-то не надо», — считает Мулланур И.

Другие же предложили наладить экономическую ситуацию в России, которая, как считают граждане, вносит сомнение в сознании граждан по поводу того, заводить ли им детей.

«Лучше бы партии отказались от содержания за счёт бюджета, а функционировали исключительно за счёт членских взносов. Тогда они приобрели бы самостоятельность. А так, сами привыкли жить на подачках и народ к этому приучают. Чтобы у людей появилась мотивация завести детей, у них должна быть стабильная заработная плата и уверенность в том, что предприятие, где работает человек, не закроется, а наоборот, будет развиваться», — написал пользователь под псевдонимом «Ветеран ВДВ».

Напомним, 21 декабря депутат Государственной думы России от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин рассказал о планах по разработке законопроекта о зарплатах родителей, который будет предусматривать ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте до 18 лет.