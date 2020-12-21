Москва, , 18:58 — REGNUM Росавиация направила уведомления российским авиаперевозчикам о приостановке выполнения рейсов между Россией и Великобританией. Об этом сообщили 21 декабря в пресс-службе ведомства.

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"Росавиация в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в установленном порядке уведомила авиакомпании о том, что с 00:00 мск 22 декабря до 00:00 мск 29 декабря временно приостановлено регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между Россией и Великобританией», — говорится в сообщении.

Напомним, после обнаружения в Великобритании новой разновидности коронавирусной инфекции уже целый ряд стран приостановил авиасообщение с Соединённым Королевством. Об аналогичном решении сегодня объявила и российская сторона.

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