Нижний Тагил, Свердловская область, , 18:59 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) подготовят крещенскую купель на городском пруду. Постановление размещено на сайте горадминистрации.

Купель на Тагильском пруду появится для крещенских купаний, которые пройдут 19 января 2021 года с 0:00 до 22:00 (время местное). Купания пройдут с учётом ограничений, введённых для профилактики COVID-19.

Кроме самой купели будет организован пункт обогрева. Рядом для обеспечения безопасности купающихся будет дежурить поисково-спасательная служба.

Как сообщало ИА REGNUM, в свердловских муниципалитетах ограничили проведение новогодних мероприятий из-за пандемии.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Екатеринбурга сказал, разрешат ли общепиту работать ночью