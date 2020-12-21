Москва, , 19:14 — REGNUM Три года колонии общего режима получил Алексей Тарабурин, который за три миллиона рублей обещал освободить двух мужчин, в 2018 году напавших на сына председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Соответствующее решение принял Пресненский районный суд Москвы.

Гражданин был признан по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Помимо этого, с Табурина в рамках гражданского иска взыскано 2,8 млн рублей.

В 2018 году двое братьев во время конфликта нанесли побои сыну Михаила Мишустина Александру, который был госпитализирован. Позднее Табурин связался с женой одного из братьев. Мошенник предложил прекратить уголовное дело за 3 млн рублей. Супруга задержанного передала требуемую сумму, однако ее мужа так и не отпустили.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге полиция и СКР разбираются в драке на детской площадке